Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

В метро Тегерана произошла авария, столкнулись два поезда

, 21:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В метро Тегерана произошла авария, столкнулись два поезда
Метро. Фото: pixabay.com

В метро Тегерана столкнулись два поезда.  Инцидент произошел в среду в 19.50 по местному времени.

Уточняется: трагедия случилась на 6-й линии метрополитена иранской столицы. Погибших или пострадавших в результате аварии нет.

Сейчас движение на линии приостановлено до конца дня.

Ранее сообщалось: в Свердловской области возбуждено уголовное дело после гибели ребенка на озере.

ЕЧ

В мире

Президентом США может стать радикальная чернокожая леди

Президентом США может стать радикальная чернокожая леди

Журналист-международник Юрий Сигов поделился своим мнением по поводу будущего американской власти. Он не исключает, что уже к концу следующего года президентом США может стать радикально настроенная чернокожая дама.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью