В метро Тегерана произошла авария, столкнулись два поезда

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8 июля 2020, 21:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Метро. Фото: pixabay.com

В метро Тегерана столкнулись два поезда. Инцидент произошел в среду в 19.50 по местному времени.

Уточняется: трагедия случилась на 6-й линии метрополитена иранской столицы. Погибших или пострадавших в результате аварии нет.

Сейчас движение на линии приостановлено до конца дня.

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