Очередная авария на электросетях произошла в Краснодаре

Аргументы Недели → Происшествия

8 июля 2020, 18:44 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Власти города сообщили об очередном отключении электроэнергии в столице Кубани. Авария на электросетях произошла около 16:30 в Прикубанском округе Краснодара. Из-за аварии обесточены жилые дома на улицах Кирпичной, Крайней, Ровной, Калинина, Лубяной, Нагорной. В них проживают порядка 700 человек.

Аварийно-восстановительные работы на месте ЧП ведет бригада «НЭСК-электросети». О том, когда будет восстановлена подача электроэнергии потребителям, пока не сообщается.

В настоящий момент без электроэнергии остаются полторы сотни краснодарцев в районе Витаминкомбината. Здесь вышла из строя потребительская подстанция. На месте продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Напомним, из-за 40-градусной жары начались отключения электричества в нескольких микрорайонах Краснодара. В понедельник, 6 июля, без света остались сотни жителей в Юбилейном, Музыкальном, Фестивальном микрорайонах, а также в микрорайоне имени Вавилова и в Пашковском жилом массиве. В ночь на 7 июля специалисты подключили большую часть потребителей, без света оставались жители нескольких улиц в Юбилейном микрорайоне, где вышли из строя сразу две кабельные линии. Также с 7 июля без электричества оставались около 1800 жителей Фестивального микрорайона города.

Утром 8 июля произошло отключение фидера ТГ-305 на подстанции «Тургеневская». Из-за этой аварии без электричества остались 400 жильцов многоэтажек на улицах Гагарина, Энгельса, Бабушкина и Брюсова. К полудню электроснабжение потребителей в Фестивальном микрорайоне было частично восстановлено.