Мэр Саяногорска уже не раз садился за руль пьяным

8 июля 2020, 14:57[ «Аргументы Недели» ]Источник: РЕН ТВ
Мэр Саяногорска Михаил Валов, которого в ночь на среду задержали за вождение в нетрезвом виде, уже садился за руль пьяным и даже оставлял пострадавших на месте ДТП. Об этом рассказал политолог Александр Бортников.
Бортников рассказал, что в 2012 году Валов в состоянии алкогольного опьянения сел за руль служебной машины и врезался в другой автомобиль, после чего бросил пострадавших на месте аварии. После этого его даже лишали водительских прав, но Валов так и продолжал ездить за рулем.
Политолог отметил, что сотрудник полиции, задержавший мэра Саяногорска в этот раз, выполнил свой долг, не взирая на статус нарушителя.
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