Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

Мэр Саяногорска уже не раз садился за руль пьяным

, 14:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Мэр Саяногорска уже не раз садился за руль пьяным
Автомобиль. Фото: pixabay.com

Мэр Саяногорска Михаил Валов, которого в ночь на среду задержали за вождение в нетрезвом виде, уже садился за руль пьяным и даже оставлял пострадавших на месте ДТП. Об этом рассказал политолог Александр Бортников.

Бортников рассказал, что в 2012 году Валов в состоянии алкогольного опьянения сел за руль служебной машины и врезался в другой автомобиль, после чего бросил пострадавших на месте аварии. После этого его даже лишали водительских прав, но Валов так и продолжал ездить за рулем.

Политолог отметил, что сотрудник полиции, задержавший мэра Саяногорска в этот раз, выполнил свой долг, не взирая на статус нарушителя.

АБ

В мире

Эксперт Ищенко назвал причины невыгодности захвата украинского Херсона для России

Эксперт Ищенко назвал причины невыгодности захвата украинского Херсона для России

Политический аналитик Ростислав Ищенко заявил, что Российской Федерации невыгодно захватывать украинскую Херсонскую область. В подобных планах Москву неоднократно обвиняли киевские политики и эксперты.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью