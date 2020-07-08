Мэр Саяногорска находился за рулем в пьяном виде

8 июля 2020, 13:35[ «Аргументы Недели» ]Источник: РЕН ТВ
Мэр города Саяногорска Михаил Валов был задержан пьяным за рулем. Отмечается, что ночью чиновник был доставлен на медосвидетельствование, которое показало наличие алкоголя в крови.
Валов признал, что в ночь на среду его задержали сотрудники полиции, мэр отметил, что находится в отпуске. Чиновник заявил, что ежедневно принимает лекарства, которые могли сказаться на результатах анализов.
«Что касается моей личной жизни и личной жизни членов моей семьи, прошу отнестись с пониманием - обсуждать эти вещи публично не считаю возможным. Я готов к любому развитию событий, и после отпуска обязательно продолжу свою работу на благо Саяногорска», - написал Валов в соцсети.
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