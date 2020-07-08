Женщина погибла при попытке сделать селфи на смотровой площадке под Красноярском

На юге Красноярского края женщина погибла при попытке сделать селфи на смотровой площадке. Согласно последней информации, гражданка, пытавшаяся выстроить красивый кадр, сорвалась с обрыва.
В Краевом агентстве по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям уточнили, что происшествие случилось в минувший вторник, 7 июля, в Курагинском районе Красноярского края. Две женщины приехали туда на отдых и захотели полюбоваться видами. Для этого они поднялись на горную смотровую площадку и решили запечатлеть себя. Во время попытки сделать селфи одна из путешественниц оступилась, упала с крутого обрыва с высоты 50 метров и погибла.
На место прибыли спасатели минусинского поисково-спасательного отделения краевого учреждения "Спасатель", которые констатировали смерть гражданки. Они впоследствии передали ее тело сотрудникам МВД.
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