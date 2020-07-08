Женщина погибла при попытке сделать селфи на смотровой площадке под Красноярском

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8 июля 2020, 07:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

монопод, pixabay.com

На юге Красноярского края женщина погибла при попытке сделать селфи на смотровой площадке. Согласно последней информации, гражданка, пытавшаяся выстроить красивый кадр, сорвалась с обрыва.

В Краевом агентстве по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям уточнили, что происшествие случилось в минувший вторник, 7 июля, в Курагинском районе Красноярского края. Две женщины приехали туда на отдых и захотели полюбоваться видами. Для этого они поднялись на горную смотровую площадку и решили запечатлеть себя. Во время попытки сделать селфи одна из путешественниц оступилась, упала с крутого обрыва с высоты 50 метров и погибла.

На место прибыли спасатели минусинского поисково-спасательного отделения краевого учреждения "Спасатель", которые констатировали смерть гражданки. Они впоследствии передали ее тело сотрудникам МВД.