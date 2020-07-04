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В Германии пьяный мужчина сорвался с собора во время селфи

, 18:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

В Германии пьяный мужчина сорвался с собора во время селфи
фото:pixabey

В Германии пьяный мужчина попытался забраться на Регенсбургский собор  ради селфи, но сорвался и упал. На высоте около 50 метров он не смог удержаться и пролетел пять метров вниз. В результате  осмотра в больнице медики обнаружили у него травмы средней тяжести.

После своего падения мужчина стал звать на помощь, позже на место прибыли 20 спасателей, а также несколько автомобилей скорой помощи и полиции. 

СЕ
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