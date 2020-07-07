Стихия валит деревья, сносит торговые палатки и ломает крышу станции

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7 июля 2020, 19:30 [ «Аргументы Недели» ]

гроза, фото: pixabay.com

МЧС сегодня сделало экстренное предупреждение о грозе, дожде и ветре до 15-20 м/с. И не напрасно. Десятки деревьев повалено в столице и Подмосковье. Шквалистый ветер повредил навес на железнодорожной станции Тушино.

Там работают аварийные бригады для восстановления навеса. Предварительно, никто не пострадал.

В соцсетях размещают видео разгула стихии после жары, на кадрах видно, как ветер сносит торговую палатку в Подмосковье, ЧП произошло в Путилково. Палатка улетает вместе с продавщицей, которая пытается ее удержать. Женщину откидывает на несколько метров. Скорее всего, у нее травмы.

В Красноярском крае сильный ураган разрушил туристический лагерь .