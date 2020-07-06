Аргументы Недели → Общество 13+

6 июля 2020, 17:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЦ.RU

фото: pixabey

В Красноярском крае сильный ураган разрушил туристический лагерь. В тайге шквалистый ветер повалил деревья на палатки со спящими людьми. Один человек погиб, ещё пять, в том числе подросток, получили травмы. Все они госпитализированы.

Ветер вырывал сосны с корнем и переламывал их пополам. Деревья падали прямо на палаточный лагерь, а также на машины. Многим повезло - сосны их чудом не задели. Погибшей оказалась 34-летняя женщина.