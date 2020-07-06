Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Красноярском крае сильный ураган разрушил туристический лагерь

, 17:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЦ.RU

В Красноярском крае сильный ураган разрушил туристический лагерь
фото: pixabey

В Красноярском крае сильный ураган разрушил туристический лагерь. В тайге шквалистый ветер повалил деревья на палатки со спящими людьми. Один человек погиб, ещё пять, в том числе подросток, получили травмы. Все они госпитализированы. 

Ветер вырывал сосны с корнем и переламывал их пополам. Деревья падали прямо на палаточный лагерь, а также на машины. Многим повезло - сосны их чудом не задели. Погибшей оказалась 34-летняя женщина.

СЕ

Общество

Путин подчеркнул, что еще не ясно, когда Европа откроет свои границы для России

Путин подчеркнул, что еще не ясно, когда Европа откроет свои границы для России

Президент России Владимир Путин отметил, что пока сложно прогнозировать, когда Европа откроет границы для российских граждан. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью