Пассажирские поезда столкнулись в Чехии. Есть жертвы, десятки пострадали

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7 июля 2020, 19:01 [ «Аргументы Недели» ]

рельсы, фото: pixabay.com

В Карловарском крае (Чехия) в результате столкновения двух поездов погибли три человека, десятки пострадали. ЧП произошло недалеко от села Пернинк, в труднодоступной для спасателей местности.

Столкнулись следовавший из Карловых Вар в немецкий Йохангеоргенштадт пассажирский поезд и состав, следовавший в обратном направлении.

Для подъезда машин спасательных служб перекрыта прилегающая к железнодорожным путям автотрасса, к месту происшествия вылетел вертолет скорой помощи.

Причина, по которой два поезда оказались на одной ветке, пока не установлена. Машинисты обоих составов включили системы аварийного торможения, однако избежать столкновения все равно не удалось.

Видео, как на Украине пассажирский поезд затопило дождем.