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На западе Москвы вспыхнул пожар в металлическом здании

, 12:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

На западе Москвы вспыхнул пожар в металлическом здании
пожарные, Lidia Mukhamadeeva/Russian Look
В одноэтажном металлическом здании в западной части Москвы вспыхнул пожар. Соответствующую информацию днем во вторник, 7 июля, предоставили сотрудники пресс-службы столичного главка МЧС России.
Возгорание было зафиксировано сегодня около 11.40 по адресу: 2-й Сетуньский проезд, дом 3. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели. Информация о точной площади пожара и причинах его возникновения в настоящий момент уточняется.
Источник в экстренных службах столицы утверждает, что речь идет о возгорании на территории автосалона.
ЕТ

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