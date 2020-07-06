Истра: в микрорайоне Восточный на проспекте Белобородова загорелась крыша жилого дома

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6 июля 2020, 18:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио-1

фото: pixabey

В Истре в микрорайоне Восточный на проспекте Белобородова загорелась крыша жилого дома. На момент прибытия пожарных площадь, охваченная огнём, составила 30 кв. м, информируют в пресс-службе регионального главка МЧС.

В результате происшествия никто не пострадал. Из дома были эвакуированы 48 человек, среди них 15 детей. «Сообщение о пожаре поступило в 11:50», – передает ведомство.