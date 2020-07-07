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Самолет из Екатеринбурга экстренно приземлился в Крыму

, 11:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Самолет из Екатеринбурга экстренно приземлился в Крыму
Боинг 747. Фото: Pixabay

Пассажирский лайнер Boeing 747 совершил экстренную посадку в Симферополе. Самолет выполнял рейс из Екатеринбурга.

Сообщается, что на борту Boeing 747 находилось около 200 пассажиров. О точной причине аварийной посадки лайнера не говорится.

По некоторым данным, причиной экстренной посадки стал отказ электроники в кабине пилота. В международном аэропорту Симферополя ситуацию пока не прокомментировали.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области чуть не столкнулись два самолета.

ДВа

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