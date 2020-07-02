В Ростовской области чуть не столкнулись два самолета

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2 июля 2020, 14:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

фото: самолет, pixabay.com

Стало известно об опасном сближении двух пассажирских самолетов в небе над поселком Стожки Ростовской области. Отмечается, что 10 июня направляющийся в Москву Airbus A320 авиакомпании S7 приблизился к Boeing 777 компании Emirates Fligh, который летел в Дубаи.

В источнике говорится, что самолет S7 набирал высоту и приблизился к эмиратскому лайнеру на расстояние в 147 километров, в результате чего пилотам с трудом удалось избежать столкновения. При этом РЕН ТВ опубликовал диалог диспетчеров, один из которых заметил опасное сближение в 18.14:

«Евгений Анатольевич, посмотрите на "Сибиряка" и "Эмирата"!»

«Костик, чё за …», - эмоционально отреагировал старший диспетчер.

«Сибирь" 2126, снижайтесь эшелон 360 немедленно из-за трафика. "Сибирь" 2126, снижайтесь эшелон 360 немедленно из-за трафика. "Сибирь" 2126 отверните вправо на 50 градусов».

В результате еще нескольких команд самолеты успешно разошлись.