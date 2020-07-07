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В Северной Осетии скончался мальчик, со счета которого мошенники украли деньги на лечение

, 11:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Instagram

В Северной Осетии скончался мальчик, со счета которого мошенники украли деньги на лечение
больничная палата, pixabay.com

Во вторник, 7 июля, стало известно, что больной лейкозом мальчик из Северной Осетии, со счета которого в прошлом месяце мошенники похитили 500 тысяч рублей, предназначенные для лечения, скончался.

В официальном аккаунте по сбору средств для ребенка сообщается, что ранее весь мир объединился, чтобы помочь мальчику по имени Али встретить здоровое будущее, однако сегодня в 2.00 ночи его не стало.

Напомним, 1 июня матери больного мальчика позвонил неизвестный, заявивший о готовности перевести на счет ее сына 4 миллиона рублей. Он, однако, заметил, что для этого необходимо оплатить комиссию в размере 500 тысяч рублей. Женщина перевела вышеуказанную сумму, но обещанных денег не получила. В середине июня МВД по Северной Осетии сообщило о задержании преступной группы, которая похитила средства со счета тяжелобольного мальчика.

ЕТ

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