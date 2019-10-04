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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Девочка, умершая на борту севшего в Волгограде самолета, летела на лечение в Москву

, 13:59 [ «Аргументы Недели» ]

Девочка, умершая на борту севшего в Волгограде самолета, летела на лечение в Москву
фото: pixabay.com
Двухмесячная девочка, которая скончалась на борту экстренно севшего в Волгограде самолета, летела в Москву из Грозного на лечение. Об этом сообщили в региональном комитете здравоохранения.
 
В Волгограде экстренно приземлился самолет из-за смерти ребенка на борту

В Волгограде экстренно приземлился самолет из-за смерти ребенка на борту

 
Ранее стало известно, что рейс авиакомпании "ЮТэйр" совершил незапланированную посадку в Волгограде из-за плохого самочувствия ребенка. Младенца доставили в больницу, где врачи констатировали смерть юной пациентки.
 
В региональном комитете здравоохранения уточнили, что девочке требовалась высокотехнологическая медицинская помощь. На борту с ней находился врач-реаниматолог. В пути малышке стало ей плохо, вследствие чего медик проводил необходимые реанимационные мероприятия. Несколько раз было зафиксировано состояние клинической смерти ребенка. РИА "Новости" подчеркивает, что девочка скончалась при эвакуации.
ЕТ

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