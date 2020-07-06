Пострадавшая в клубе «Хромая лошадь» умерла после 11 лет лечения
6 июля 2020, 17:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В Пермском крае скончалась пострадавшая во время пожара в клубе «Хромая лошадь» Ирина Пекарская. Инцидент произошел в декабре 2009 года, с того времени девушка находилась на лечении в паллиативном отделении больницы в городе Березники.
«Девушка скончалась, подробности не разглашаем», - сообщили в региональном Минздраве.
Напомним, что пожар в клубе «Хромая лошадь» произошел 5 декабря 2009 года. Тогда Ирина пришла туда отдыхать вместе с гражданским мужем Сергеем Колпаковым. В результате происшествия девушка надышалась угарным газом и получила токсическое поражение мозга. Врачи предполагали, что пострадавшая останется инвалидом на всю жизнь с сознанием трёхмесячного ребенка. Последние годы она не могла говорить и самостоятельно есть.
Причиной возгорания стал фейерверк, искры которого попали на потолок, декорированный ивовыми ветвями и холстом.
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