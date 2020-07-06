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Спасатели достали из воды вертолет Ми-2, который совершил жесткую посадку в Ростовской области

, 14:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Спасатели достали из воды вертолет Ми-2, который совершил жесткую посадку в Ростовской области
сотрудник МЧС, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Спасатели днем в понедельник, 6 июля, извлекли из воды вертолет Ми-2, который ранее сегодня совершил жесткую посадку в Ростовской области. Об этом заявил представитель ГУ МЧС России по региону.

Подчеркивается, что летательный аппарат поднят на сушу. К настоящему моменту к работе приступили следственные органы.

Ранее стало известно, что частный вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку во время обработки рисовых чеков в поселке Кирсалово. Предполагается, что у аппарата отказал двигатель. В результате случившегося погиб один человек, а еще один получил травмы.  Известно, что пилот не уведомлял о полете. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

ЕТ

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