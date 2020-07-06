Со склада в Москве неизвестный украл куртки и пуховики на 6,7 млн рублей
6 июля 2020, 11:50[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Со склада на востоке Москвы украли куртки и пуховики на 6,7 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.
Известно: в службу "02" накануне от генерального директора фирмы поступило сообщение о краже, совершенной по адресу: улица Советская, дом 80, строение 1. Позже сотрудники полиции установили, что неизвестный, отжав заднюю стенку складского помещения, забрал с собой товар – куртки и пуховики. Материальный ущерб составил 6,7 млн рублей.
Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о краже.
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