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Со склада в Москве неизвестный украл куртки и пуховики на 6,7 млн рублей

, 11:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Со склада в Москве неизвестный украл куртки и пуховики на 6,7 млн рублей
Куртка. Фото: pixabay.com

Со склада на востоке Москвы украли куртки и пуховики на 6,7 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

Известно: в службу "02" накануне от генерального директора фирмы поступило сообщение о краже, совершенной по адресу: улица Советская, дом 80, строение 1. Позже сотрудники полиции установили, что  неизвестный, отжав заднюю стенку складского помещения, забрал с собой   товар – куртки и пуховики. Материальный ущерб составил 6,7 млн рублей.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о краже.

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