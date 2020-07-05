Названа предполагаемая причина ДТП на проспекте Мира
5 июля 2020, 20:56[ «Аргументы Недели» ]
Стала известна возможная причина ДТП, произошедшего в Москве на проспекте Мира. В пресс-службе столичного департамента транспорта рассказали, что у одного из участников аварии мог случиться приступ астмы.
Предполагается, что из-за проблем со здоровьем виновник дорожно-транспортного происшествия мог потерять сознание. «Предварительная причина ДТП на проспекте Мира, 97: у водителя Toyota случился приступ астмы, вследствие чего он потерял сознание и наехал на стоявшие транспортные средства», - заявили в департаменте.
Ранее сообщалось, что в ДТП на проспекте Мира столкнулось три автомобиля.
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