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На проспекте Мира произошло ДТП, есть пострадавшие

, 19:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

На проспекте Мира произошло ДТП, есть пострадавшие
Скорая помощь. Фото: pixabay.com

В Москве на проспекте Мира произошло ДТП с участием трех машин. В пресс-службе столичного департамента транспорта предупредили, что движение по дублеру в сторону центра полностью перекрыто.

«На проспекте Мира, 97 тоже ДТП с тремя машинами. По предварительной информации, есть пострадавшие и заблокированные... Полностью перекрыто движение по дублеру в сторону центра», - сказано в сообщении.

Отмечается, что на место аварии направили дорожный патруль. На месте уже начали работу сотрудники МЧС, скорой помощи и ГИБДД.

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АБ

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