На проспекте Мира произошло ДТП, есть пострадавшие

Аргументы Недели → Происшествия 13+

5 июля 2020, 19:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Скорая помощь. Фото: pixabay.com

В Москве на проспекте Мира произошло ДТП с участием трех машин. В пресс-службе столичного департамента транспорта предупредили, что движение по дублеру в сторону центра полностью перекрыто.

«На проспекте Мира, 97 тоже ДТП с тремя машинами. По предварительной информации, есть пострадавшие и заблокированные... Полностью перекрыто движение по дублеру в сторону центра», - сказано в сообщении.

Отмечается, что на место аварии направили дорожный патруль. На месте уже начали работу сотрудники МЧС, скорой помощи и ГИБДД.

Ранее в Сети раскритиковали Ларису Долину за ее высказывание о нарушении ПДД.