На проспекте Мира произошло ДТП, есть пострадавшие
5 июля 2020, 19:45[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В Москве на проспекте Мира произошло ДТП с участием трех машин. В пресс-службе столичного департамента транспорта предупредили, что движение по дублеру в сторону центра полностью перекрыто.
«На проспекте Мира, 97 тоже ДТП с тремя машинами. По предварительной информации, есть пострадавшие и заблокированные... Полностью перекрыто движение по дублеру в сторону центра», - сказано в сообщении.
Отмечается, что на место аварии направили дорожный патруль. На месте уже начали работу сотрудники МЧС, скорой помощи и ГИБДД.
Ранее в Сети раскритиковали Ларису Долину за ее высказывание о нарушении ПДД.
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