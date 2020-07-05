Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

В Саранске от COVID-19 умер врач-инфекционист

, 14:44 [ «Аргументы Недели» ]

В Саранске от COVID-19 умер врач-инфекционист
врач, фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

От коронавируса умер Николай Николаевич Лобачёв, проработавший врачом-инфекционистом в РКБ имени Каткова десять лет. Глава Мордовии Владимир Волков выразил соболезнования родным умершего.

Власти региона окажут помощь семье врача. Коронавирусная пневмония была диагностирована при жизни Николая Николаевича. 

Ранее в Мордовии скончался хирург, заразившийся коронавирусной инфекцией.

НС

В мире

Экс-премьер ДНР предрек «относительно скорое» присоединение республик Донбасса к России

Экс-премьер ДНР предрек «относительно скорое» присоединение республик Донбасса к России

Республики Донбасса в «относительно скором» времени войдут в состав РФ. Соответствующий прогноз озвучил Александр Бородай, бывший глава правительства ДНР. Видео с заявлением экс-премьера размещено на YouTube.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью