В Саранске от COVID-19 умер врач-инфекционист

От коронавируса умер Николай Николаевич Лобачёв, проработавший врачом-инфекционистом в РКБ имени Каткова десять лет. Глава Мордовии Владимир Волков выразил соболезнования родным умершего.

Власти региона окажут помощь семье врача. Коронавирусная пневмония была диагностирована при жизни Николая Николаевича.

Ранее в Мордовии скончался хирург, заразившийся коронавирусной инфекцией.

Первый канал пора наказывать за фейки. Они показали сюжет с песнями и хороводами по случаю принятия поправок, которых не было

Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.

Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки

Или Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru