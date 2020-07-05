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Опубликовано видео с места обрушения стены ТЦ в Кировской области

, 14:40 [ «Аргументы Недели» ]

Опубликовано видео с места обрушения стены ТЦ в Кировской области
фото с места обрушения, Следком РФ

Следственный комитет по Кировской области опубликовал видео с места обрушения стены торгового центра, в котором велись строительные работы. Инцидент произошел в воскресенье, 5 июля.

«… по факту гибели граждан на строительном объекте в городе Зуевка возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, в результате которого погибли люди)», - уточнили в ведомстве.

На кадрах можно рассмотреть обрушившиеся на площади 250 кв. м перекрытия здания.

Кроме того, на месте происшествия, проводят проверку, направленную на установление всех обстоятельств, в офисе строительной компании изымают документацию.

По предварительным данным, погибли четыре человека. 

БА

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