Опубликовано видео с места обрушения стены ТЦ в Кировской области
5 июля 2020, 14:40[ «Аргументы Недели» ]
Следственный комитет по Кировской области опубликовал видео с места обрушения стены торгового центра, в котором велись строительные работы. Инцидент произошел в воскресенье, 5 июля.
«… по факту гибели граждан на строительном объекте в городе Зуевка возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, в результате которого погибли люди)», - уточнили в ведомстве.
На кадрах можно рассмотреть обрушившиеся на площади 250 кв. м перекрытия здания.
Кроме того, на месте происшествия, проводят проверку, направленную на установление всех обстоятельств, в офисе строительной компании изымают документацию.
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