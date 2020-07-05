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Стена ТЦ обрушилась в Кировской области. Погибли четыре человека

, 11:46 [ «Аргументы Недели» ]

Стена ТЦ обрушилась в Кировской области. Погибли четыре человека
скорая, фото: pixabay.com

В городе Зуевка Кировской области обрушилась стена торгового центра, в котором велись строительные работы. Это произошло из-за того, что рухнули перекрытия на площади 250 квадратных метров.

Четыре строителя погибли, еще один пострадал, его сейчас достают из обломков стены. Об этом сообщил глава Зуевского района области Анатолий Кощеев.

Ранее  в центре Ростова-на-Дону рухнула крыша старинного четырехэтажного дома. Об этом рассказали в управлении по делам ГО и ЧС Ростовской области.

НС

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