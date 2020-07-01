Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

В центре Ростова-на-Дону произошло обрушение крыши старинного дома

, 21:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В центре Ростова-на-Дону произошло обрушение крыши старинного дома
Крыша. Фото: pixabay.com

В центре Ростова-на-Дону рухнула крыша старинного четырехэтажного дома. Об этом рассказали в управлении по делам ГО и ЧС Ростовской области.

Инцидент произошел в Ленинском районе, в подъезде четырехэтажного жилого дома 1910 года постройки.

Уточняется, что обрушение деревянной подшивки потолка произошло на лестничном марше.. Пострадавших нет, отселение жильцов не требуется, ведется демонтаж поврежденной конструкции.

Ранее сообщалось: пожарный пострадал при проливке и разборе конструкций сгоревшего дома культуры в Гусь-Хрустальном. 

ЕЧ

В мире

Военные ВСУ выложили видео уничтожения позиции ДНР в промышленной зоне Донбасса

Военные ВСУ выложили видео уничтожения позиции ДНР в промышленной зоне Донбасса

На YouTube-канале боевой группы К-2 54-й бригады Вооруженных сил Украины появилось видео, на котором запечатлено уничтожение позиции бойцов самопровозглашенной ДНР в промышленной зоне Донбасса.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью