В центре Ростова-на-Дону произошло обрушение крыши старинного дома

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1 июля 2020, 21:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Крыша. Фото: pixabay.com

В центре Ростова-на-Дону рухнула крыша старинного четырехэтажного дома. Об этом рассказали в управлении по делам ГО и ЧС Ростовской области.

Инцидент произошел в Ленинском районе, в подъезде четырехэтажного жилого дома 1910 года постройки.

Уточняется, что обрушение деревянной подшивки потолка произошло на лестничном марше.. Пострадавших нет, отселение жильцов не требуется, ведется демонтаж поврежденной конструкции.

Ранее сообщалось: пожарный пострадал при проливке и разборе конструкций сгоревшего дома культуры в Гусь-Хрустальном.