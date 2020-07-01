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Пожарный пострадал в результате разбора конструкций сгоревшего дома культуры в Гусь-Хрустальном

, 19:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Пожарный пострадал в результате разбора конструкций сгоревшего дома культуры в Гусь-Хрустальном
Здание. Фото: pixabay.com

Известно, что пожарный пострадал при проливке и разборе конструкций сгоревшего дома культуры в Гусь-Хрустальном. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.

Уточняется: при обрушении конструкций здания произошло возгорание в подвале.

При проливке и разборе конструкций на пожаре пострадал мужчина 1981 года рождения, он получил ожоги и был госпитализирован в медицинское учреждение. О состоянии его здоровья пока ничего не известно.

Ранее сообщалось: в жилом доме на севере Москвы загорелась квартира.

ЕЧ

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