Пожарный пострадал в результате разбора конструкций сгоревшего дома культуры в Гусь-Хрустальном

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1 июля 2020, 19:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Здание. Фото: pixabay.com

Известно, что пожарный пострадал при проливке и разборе конструкций сгоревшего дома культуры в Гусь-Хрустальном. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.

Уточняется: при обрушении конструкций здания произошло возгорание в подвале.

При проливке и разборе конструкций на пожаре пострадал мужчина 1981 года рождения, он получил ожоги и был госпитализирован в медицинское учреждение. О состоянии его здоровья пока ничего не известно.

Ранее сообщалось: в жилом доме на севере Москвы загорелась квартира.