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В жилом доме на севере Москвы загорелась квартира, спасены три человека, в том числе - дети

, 18:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В жилом доме на севере Москвы загорелась квартира, спасены три человека, в том числе - дети
Пожар. Фото: pixabay.com

В жилом доме на севере Москвы загорелась квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Спасателями было установлено: из окна четвертого этажа дома 17а, корп.1 по Валдайскому проезду наблюдался черный дым. В ходе разведки и тушения возгорания, из горящей квартиры по автолестнице были спасены три человека, двое из спасенных – дети.

Пока сведений о пострадавших не поступало.

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ЕЧ

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