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В Красногорске локализовали пожар в ангаре площадью 2200 квадратных метров

, 16:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Красногорске локализовали пожар в ангаре площадью 2200 квадратных метров
Пожар. Фото: pixabay.com

В городском округе Красногорск Московской области локализован крупный пожар в ангаре. Об этом сообщает «РИА-Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Известно, что возгорание потушили в 15.18 по московскому времени, его площадь составила 2200 квадратных метров.

Уточняется: горел ангар с покрышками и мусором горит в подмосковном Красногорске на площади 2,1 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

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ЕЧ

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