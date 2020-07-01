В Красногорске локализовали пожар в ангаре площадью 2200 квадратных метров

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1 июля 2020, 16:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Пожар. Фото: pixabay.com

В городском округе Красногорск Московской области локализован крупный пожар в ангаре. Об этом сообщает «РИА-Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Известно, что возгорание потушили в 15.18 по московскому времени, его площадь составила 2200 квадратных метров.

Уточняется: горел ангар с покрышками и мусором горит в подмосковном Красногорске на площади 2,1 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее сообщалось: глава ГИБДД России Михаил Черников рассказал, как часто участники «пьяных» ДТП умирают.