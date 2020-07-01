В ГИБДД рассказали о погибших в «пьяных» ДТП в России

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1 июля 2020, 11:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АиФ

Авария. Фото: соцсети

Глава ГИБДД России Михаил Черников рассказал, как часто участники «пьяных» ДТП умирают. Он отметил, что по статистике в подобных авариях умирает порядка четверти участников столкновения.

«В последние годы каждое десятое ДТП происходит с участием водителей в состоянии опьянения. Обращу внимание на тяжесть последствий: погибает в подобных авариях каждый четвёртый», - объяснил Черников.

При этом он добавил, что в нынешнем году с января по май количество «пьяных» дорожно-транспортных происшествий уменьшилось на 9,6% и составило 4,5 тысячи.

Ранее адвокат Михаила Ефремова отреагировал на появление еще одного потерпевшего в деле о ДТП.