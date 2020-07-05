Опубликовано видео, как в Тольятти стая собак напала на детей, играющих на детской площадке

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5 июля 2020, 12:10 [ «Аргументы Недели» ]

собаки, фото: соцсети

В Тольятти вчера вечером стая собак неожиданно напала на ребят, играющих на площадке во дворе. Момент нападения был зафиксирован камерой видеонаблюдения. Одного из мальчиков собаки сбили с ног и потащили по земле.

Два мальчика успели отбежать, третьему понадобилась помощь взрослых, которые, к счастью, быстро среагировали. Собак отогнали, ребенка взял на руки, вероятно, отец. О состоянии мальчика не сообщается.

Ранее специалисты Мосприроды сообщили о появлении диких кабанов на природных территориях столицы.