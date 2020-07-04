Добровинский рассказал, когда потерпевшие начнут ознакомление с материалами дела о ДТП с Ефремовым

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4 июля 2020, 22:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Александр Добровинский, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Потерпевшие по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова на следующей неделе приступят к ознакомлению с материалами дела, сообщил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

Потерпевшие первыми знакомятся с материалами дела после того, как расследование завершится, потом материалы передают обвиняемому. На этой стадии он может обратиться с просьбой провести дополнительные следственные действия. После этого обвинительное заключение направляется в прокуратуру. Если она его утверждает, дело передается в суд.

Как сообщили правоохранители, по данным видеокамер и показаниям свидетелей Ефремов в момент аварии находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, пассажиров в машине не было. Сам автомобиль технически исправен.

Ранее СМИ сообщали, что расследование уголовного дела в отношении Ефремова, устроившего дорожно-транспортное происшествие в центре Москвы, завершилось. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев уточнил, что следственные действия, вероятно, будут завершены на следующей неделе (6–12 июля).



Ранее Владимир Соловьев возмутился тому, как защита Ефремова пытается увести его от ответственности и дал прогноз на исход дела актера.