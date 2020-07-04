Откуда взялось нефтяное пятно на реке Сходне в Москве

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4 июля 2020, 18:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

лужа, фото: pixabay.com

В ГУП «Мосводосток» выяснили, откуда сегодня появилось топливное пятно на поверхности реки Сходня в Москве. Специалисты смогли оперативно локализовать пятно из нефтепродуктов.

Оказалось, виной всему авария на МКАД, на 69 километре. У автобуса при дорожно-транспортном происшествии повредился бензобак и дизельное топливо попало сначала на проезжую часть, а потом и в водосточную сеть.

Пятно из нефтепродуктов появилось напротив дома 19 по улице Василия Петушкова.