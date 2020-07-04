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Пятно из нефтепродуктов обнаружено в реке Сходне в Москве

, 16:43 [ «Аргументы Недели» ]

Пятно из нефтепродуктов обнаружено в реке Сходне в Москве
река, фото: pixabay.com

В Сходне в Москве было обнаружено пятно из нефтепродуктов, оно появилось напротив дома 19 по улице Василия Петушкова. Государственное унитарное предприятие (ГУП) «Мосводосток» устанавливает на загрязнении боновое заграждение.

Что вызвало появление нефти в реке - предстоит выяснить специалистам.
Ранее сообщалось о разливе нефти на Химкинском водохранилище.

Правительство России одобрило проект поправок, направленных на предупреждение и ликвидацию разливов нефтепродуктов на сухопутной территории России.

НС

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