Пятно из нефтепродуктов обнаружено в реке Сходне в Москве

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4 июля 2020, 16:43 [ «Аргументы Недели» ]

река, фото: pixabay.com

В Сходне в Москве было обнаружено пятно из нефтепродуктов, оно появилось напротив дома 19 по улице Василия Петушкова. Государственное унитарное предприятие (ГУП) «Мосводосток» устанавливает на загрязнении боновое заграждение.

Что вызвало появление нефти в реке - предстоит выяснить специалистам.

Ранее сообщалось о разливе нефти на Химкинском водохранилище.

Правительство России одобрило проект поправок, направленных на предупреждение и ликвидацию разливов нефтепродуктов на сухопутной территории России.