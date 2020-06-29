Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище увеличилась почти до 23 тысяч кв. метров

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29 июня 2020, 20:16 [ «Аргументы Недели» ]

Химки, фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище в Подмосковье увеличилась до 22 тысяч квадратных метров. Об этом говорится в сообщении по результатам осмотра специалистами Росводресурсов.

Результаты проб в Бутаковском заливе Химкинского водохранилища, где произошел разлив нефти, показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде более чем в 1000 раз.

В результате загрязнения зафиксирована гибель рыб и птиц из-за гипоксии.

По предварительной информации, источником загрязнения стал коллектор ливневой канализации, который эксплуатирует МУП "Химводосток". По данному факту возбудили административное дело.

Сейчас на акватории Бутаковского залива работает два катера, две амфибии "Труксор", 20 специалистов. Размещено в акватории 400 метров боновых заграждений. На Химкинском водохранилище ведутся работы по очистке, откачиваются нефтепродукты, вода нейтрализуется сорбентами.

Первые загрязнения были выявлены 25 июня при обследовании реки Грачевка (Чернавка), впадающей в Химкинское водохранилище.