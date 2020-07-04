Пожар вспыхнул в одном из кафе Красноярска

Аргументы Недели → Происшествия 13+

4 июля 2020, 14:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

кафе, pixabay.com

В Красноярске в субботу, 4 июля, произошло возгорание кровли кафе в гостиничном комплексе. Соответствующую информацию предоставили сотрудники пресс-службы управления МЧС по Красноярскому краю.

Согласно последним данным, во время возгорания никто не пострадал. К настоящему моменту пожар в кафе, распространившийся на площади 80 квадратных метров, удалось ликвидировать. На месте работали 22 человека и 6 единиц техники.

Специалисты устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.