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Пожар вспыхнул в одном из кафе Красноярска

, 14:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Пожар вспыхнул в одном из кафе Красноярска
кафе, pixabay.com

В Красноярске в субботу, 4 июля, произошло возгорание кровли кафе в гостиничном комплексе. Соответствующую информацию предоставили сотрудники пресс-службы управления МЧС по Красноярскому краю.

Согласно последним данным, во время возгорания никто не пострадал. К настоящему моменту пожар в кафе, распространившийся на площади 80 квадратных метров, удалось ликвидировать. На месте работали 22 человека и 6 единиц техники.

Специалисты устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

ЕТ

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