Деревянный храм XIX века почти полностью сгорел под Томском

В селе Зоркальцево Томской области в субботу, 4 июля, произошел пожар в деревянной православной церкви XIX века. Согласно последней информации, огонь практически полностью уничтожил здание.
В ГУМЧС по региону уточнили, что к 15.39 по местному времени (11.39 по Москве) моменту пожар удалось локализовать. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров. В настоящее время проводится проливка здания.
Подчеркивается, что существовала угроза распространения пламени на восемь соседних домов, но пожарные и местные жители смогли воспрепятствовать этому.
Отметим, что сгоревший храм в честь иконы Божьей Матери Одигитрии Смоленской расположен в 15 километрах от Томска. Он был освящен 18 мая 1873 года.
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