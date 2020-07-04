Деревянный храм XIX века почти полностью сгорел под Томском

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4 июля 2020, 12:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ГУМЧС России по Томской области

пожар, pixabay.com

В селе Зоркальцево Томской области в субботу, 4 июля, произошел пожар в деревянной православной церкви XIX века. Согласно последней информации, огонь практически полностью уничтожил здание.

В ГУМЧС по региону уточнили, что к 15.39 по местному времени (11.39 по Москве) моменту пожар удалось локализовать. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров. В настоящее время проводится проливка здания.

Подчеркивается, что существовала угроза распространения пламени на восемь соседних домов, но пожарные и местные жители смогли воспрепятствовать этому.

Отметим, что сгоревший храм в честь иконы Божьей Матери Одигитрии Смоленской расположен в 15 километрах от Томска. Он был освящен 18 мая 1873 года.