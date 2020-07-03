В Иркутской области специалисты МЧС тушат торфяной пожар
3 июля 2020, 17:32[ «Аргументы Недели» ]Источник: Телеинформ
Специалисты МЧС продолжают тушить торфяной пожар, который возник в шести километрах от поселка Дорожный Иркутского района. Сейчас возгорание локализовано на площади 800 квадратных метров, передает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Для предотвращения распространения пожара на месте продолжают работать специалисты. К тушению также привлечена тяжелая техника дорожной службы. "Тушение тлеющих торфяных отложений осложняется разрозненностью очагов и их различной глубиной. Для эффективной ликвидации пожара и предотвращения повторного возгорания принято решение применить тяжёлую инженерную технику на большей площади", - отметил руководитель тушения пожара Иван Муратов.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.