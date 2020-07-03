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В Иркутской области специалисты МЧС тушат торфяной пожар

, 17:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

В Иркутской области специалисты МЧС тушат торфяной пожар
фото: pixabey

Специалисты МЧС продолжают тушить торфяной пожар, который возник в шести километрах от поселка Дорожный Иркутского района. Сейчас возгорание локализовано на площади 800 квадратных метров, передает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. 

Для предотвращения распространения пожара на месте продолжают работать специалисты. К тушению также привлечена тяжелая техника дорожной службы.  "Тушение тлеющих торфяных отложений осложняется разрозненностью очагов и их различной глубиной. Для эффективной ликвидации пожара и предотвращения повторного возгорания принято решение применить тяжёлую инженерную технику на большей площади", - отметил руководитель тушения пожара Иван Муратов. 

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