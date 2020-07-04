В Омске автомобиль врезался в палатку с фруктами, есть пострадавшие

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4 июля 2020, 12:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

скорая помощь, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Омске иномарка, уходя от столкновения с другим автомобилем, не уступившим дорогу, врезалась в палатку с фруктами. В УМВД по Омской области уточнили, что в результате случившегося есть пострадавшие.

Установлено, что 36-летний водитель за рулем иномарки двигался по улице 24-я Северная в сторону улицы Челюскинцев. Выезжающий со второстепенной дороги автомобиль под управлением 63-летнего мужчины не предоставил первой машине преимущество, вследствие чего та была вынуждена уклониться от столкновения. Первый водитель не справился с управлением и допустил наезд на торговый павильон.

В результате ДТП пострадали восемь человек. Детали случившегося устанавливаются.