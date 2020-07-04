В грузовике погиб человек после столкновения с легковушкой на МКАД
4 июля 2020, 09:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В субботу, 4 июля, около 6 часов утра на московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) грузовая машина в результате столкновения с легковушкой съехала в кювет. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
«В 6 утра грузовик следовал по МКАД. По неустановленным причинам водитель потерял управление, выехал в парковочный карман и совершил столкновение с легковой машиной», - уточнили в ведомстве.
Отмечается, что в легковушке людей не было. Однако, по предварительным данным, находящийся в кабине человек погиб, еще одного госпитализировали в тяжелом состоянии.
Проводится проверка, направленная на выяснение причины аварии.
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