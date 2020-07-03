В МВД сообщили о мошенничестве в отношении Минобрнауки на сумму более 40 миллионов рублей

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3 июля 2020, 18:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

полицейский, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в пятницу сообщила, что предприниматель и высокопоставленный чиновник Минобрнауки России задержаны по делу о мошенничестве на 40 миллионов рублей.

Согласно данным следствия, в 2016 году предпринимательница, которая получила подряд от ведомства, заключила несколько договоров с подконтрольными ИП на выполнение неких работ в интересах министерства. Подчеркивается, что намерений выполнить обязательства в полном объеме у нее изначально не было. Заказчику впоследствии представили результаты работ, которые не соответствовали условиям заключенных договоров.

Приемка осуществлялась сообщником подозреваемой, занимавшим в Минобрнауки руководящую должность. Ведомству был нанесен ущерб в размере более 40 миллионов рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", оба фигуранта задержаны.