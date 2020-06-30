На Кубани с начала 2020 года выявили хищение электроэнергии на 4 млн рублей

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30 июня 2020, 18:52 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

С начала 2020 года сотрудниками Юго-Западных электрических сетей филиала «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») пресечены крупные хищения электроэнергии на территории Анапского, Новороссийского, Геленджикского, Крымского и Абинского районов края. Было незаконно использовано более 1,2 млн кВт*ч на сумму свыше четырех млн рублей.

На всех нарушителей составлены акты и проведены разъяснительные беседы. Так, на сегодня, погашено 15 актов на сумму более одного миллиона рублей. По остальным ведется претензионно-исковая работа в рамках законодательства РФ.

Безучётное и бездоговорное потребление – на сегодняшний день самые распространенные способы хищения электроэнергии. К безучетному относится потребление с нарушением прибора или схемы учёта электрической энергии, к бездоговорному – самовольное подключение к электросетям.

Незаконное потребление электроэнергии наносит не только финансовый ущерб. Энергокомпания теряет средства, которые планирует направить на дальнейшее развитие электросетевого комплекса. Кроме того, незаконное потребление электроэнергии влечет за собой снижение надежности и качества электроснабжения. В результате страдают добросовестные абоненты.

Каждая электрическая сеть проектируется на определенную величину нагрузки, определяемую по количеству законных потребителей, у которых надлежащим образом оформлено технологическое присоединение и заключен договор энергоснабжения.

Согласно статье 7.19. КоАП самовольное подключение к электрическим сетям, а также самовольное использование электроэнергией влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 до 15 тысяч рублей; на должностных лиц – от 30 до 80 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до двух лет; на юридических лиц – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Просим не допускать неучтенного потребления электроэнергии, а также сообщать о фактах нарушения по телефону горячей линии «Россети Кубань» 8-800-100-15-52 (анонимность гарантируется).

«Россети Кубань» (маркетинговый бренд ПАО «Кубаньэнерго») отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 110 кВ и ниже на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Входит в группу «Россети». В составе энергосистемы 11 электросетевых филиалов (Краснодарские, Сочинские, Армавирские, Адыгейские, Тимашевские, Тихорецкие, Ленинградские, Славянские, Юго-Западные, Лабинские, Усть-Лабинские). Общая протяженность линий электропередачи достигает 90 тыс. км. Площадь обслуживаемой территории – 83,8 тыс. кв. км с населением более 6 млн человек. «Россети Кубань» – крупнейший налогоплательщик региона. Телефон горячей линии: 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.