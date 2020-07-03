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Микроавтобус с пассажирами перевернулся в Якутии

, 16:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Микроавтобус с пассажирами перевернулся в Якутии
полиция, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Во время спуска к реке Лена в Якутии перевернулся микроавтобус с пассажирами. Соответствующую информацию днем в пятницу, 3 июля, предоставили сотрудники пресс-службы МВД России по региону.

Авария произошла между населенными пунктами Улахан Аан и Тиит Арыы. Перевернулось транспортное средство, которое следовало в город Ленск.

На место случившегося незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Количество пассажиров, ехавших в микроавтобусе, уточняется – в настоящий момент речь идет о восьми. Данных о погибших не поступало. Известно, что два человека получили серьезные травмы.

ЕТ

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