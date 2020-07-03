Три человека погибли в ДТП в Башкирии

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3 июля 2020, 16:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

скорая помощь, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Днем в пятницу, 3 июля, на автодороге республиканского значения в Башкирии столкнулись два легковых автомобиля. Согласно последней информации, в ходе ДТП погибли три человека, а еще двое пострадали.

В МЧС России уточнили, что авария случилась между населенным пунктом Щепное и городом Благовещенск. Спасатели извлекли пострадавших из поврежденных транспортных средств. Все погибшие – женщина и двое мужчин – ехали в одной машине.

Пострадавшие двое мужчин из другого автомобиля были госпитализированы. Обстоятельства ДТП устанавливают специалисты.