В Саранске из окна республиканской больницы выпал 62-летний пациент

Происшествие случилось в республиканской клинической больнице столицы Мордовии.
По данным регионального управления СК России, пациент выпал из окна третьего этажа около девяти часов вечера. Травмы оказались настолько серьезными, что мужчина скончался. Погибший был госпитализирован в больницу из одного из мордовских сел, ему было 62 года.
В ведомстве сообщают, что по данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства.
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