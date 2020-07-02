В Саранске из окна республиканской больницы выпал 62-летний пациент

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2 июля 2020, 18:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: mordovmedia.ru

Автомобиль СКР. Фото: сайт СК России

Происшествие случилось в республиканской клинической больнице столицы Мордовии.

По данным регионального управления СК России, пациент выпал из окна третьего этажа около девяти часов вечера. Травмы оказались настолько серьезными, что мужчина скончался. Погибший был госпитализирован в больницу из одного из мордовских сел, ему было 62 года.

В ведомстве сообщают, что по данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства.

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