В Саранске в ДТП с загоревшимися машинами погибли шесть человек

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18 июня 2020, 08:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Столица С

фото: pixabay.com

В Мордовии в ночь на четверг, 18 июня, на улице Ленина в рабочем поселке Николаевка, который входит в городской округ Саранск, в ДТП с загоревшимися легковыми автомобиля погибли шесть человек.

По данным республиканского управления МВД, рядом на улице Ленина с перекрестком с улицей Мичурина столкнулись две «Лады-Гранты». В результате столкновения одна из машин загорелась, и пламя перекинулось на вторую. В каждой машине находилось по три человека. Приехавшие на место происшествия пожарные расцепили автомобили, пытаясь спасти людей. Первоначально сообщалось о пять жертвах. Чуть позже сообщили о шестом погибшем.

Местные СМИ сообщили, что одна «Гранта» была обклеена логотипами диспетчерской службы такси «Везет». Вторая - с пензенскими госномерами. Вероятно, в ней ехали строители, в машине обнаружены строительные инструменты в большом количестве.

На месте аварии работают сотрудники полиции и экстренные службы. Причина ДТП уточняется.

В Москве внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь Ишаев попал в ДТП. По информации телеканала РЕН-ТВ, Ишаев находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.