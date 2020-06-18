Внук бывшего губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев попал в ДТП на своем Porsche. Без прав

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18 июня 2020, 07:13 [ «Аргументы Недели» ]

автомобиль, фото: pexels.com

Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь Ишаев попал в ДТП в Москве в минувшую среду, 17 июня. По информации телеканала РЕН-ТВ, Ишаев находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Водительских прав внук экс-губернатора лишен еще несколько лет назад. Ехал молодой мужчина без прав. По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ДТП произошло в Пресненском районе Москвы. Совершая разворот под Ваганьковским путепроводом за рулем Porsche Panamera, Ишаев-младший допустил столкновение с двумя движущимися во встречном направлении автомобилями. Сам мужчина пострадал.

Прибывшим на место аварии сотрудникам полиции Ишаев заявил, что после ДТП у него болят голова и нога. Его увезли в больницу на обследование.

В марте 2017 года Игорь Ишаев на своем автомобиле мчался по МКАД на скорости за 200 км/ч протаранил попутную машину и перевернул фуру. Уголовное дело в отношении внука бывшего губернатора закрыли в ноябре 2017 года.

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