Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

Внук бывшего губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев попал в ДТП на своем Porsche. Без прав

, 07:13 [ «Аргументы Недели» ]

Внук бывшего губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев попал в ДТП на своем Porsche. Без прав
автомобиль, фото: pexels.com

Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь Ишаев попал в ДТП в Москве в минувшую среду, 17 июня. По информации телеканала РЕН-ТВ, Ишаев находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Водительских прав внук экс-губернатора лишен еще несколько лет назад. Ехал молодой мужчина без прав. По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ДТП произошло в Пресненском районе Москвы. Совершая разворот под Ваганьковским путепроводом за рулем Porsche Panamera, Ишаев-младший допустил столкновение с двумя движущимися во встречном направлении автомобилями. Сам мужчина пострадал.
Прибывшим на место аварии сотрудникам полиции Ишаев заявил, что после ДТП у него болят голова и нога. Его увезли в больницу на обследование.

В марте 2017 года Игорь Ишаев на своем автомобиле мчался по МКАД на скорости за 200 км/ч протаранил попутную машину и перевернул фуру. Уголовное дело в отношении внука бывшего губернатора закрыли в ноябре 2017 года.

Сейчас в сети обсуждают пьяное ДТП актера Михаила Ефремова. Ему грозит реальный срок.

ИЧ

В мире

Киевский аналитик назвал причины нежелания Украины возвращать восставшие ДНР и ЛНР

Киевский аналитик назвал причины нежелания Украины возвращать восставшие ДНР и ЛНР

Украина не хочет реинтегрировать территории восставших против центральной власти страны ДНР и ЛНР. Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ высказал Андрей Золотарев, киевский политический эксперт.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью