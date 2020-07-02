Тверская улица в районе пожара полностью перекрыта

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2 июля 2020, 15:58 [ «Аргументы Недели» ]

пожар, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Москве на Тверской улице площадь пожара увеличилась в четыре раза, с 50 до 300 квадратных метров. Горит здание 1890-го года постройки. В настоящее время огнем охвачено уже 6 этажей.

Пожару присвоен четвертый номер сложности. По данным МЧС, здание находится на реконструкции. Предварительно, пострадавших нет.

Полиция полностью перекрыла Тверскую улицу в районе пожара возле дома 24. Транспорт разворачивают, в том числе и общественный. Пробка наблюдается, как на Тверской улице, так и на Садовом кольце.

Сотрудники МЧС приводят в готовность авиацию в связи с пожаром.