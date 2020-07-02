В Москве на Тверской улице произошел пожар, загорелось здание

Аргументы Недели → Происшествия 13+

2 июля 2020, 14:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Пожар. Фото: pixabay.com

На Тверской улице в Москве произошёл пожар. Об этом сообщает центр организации дорожного движения столицы.

Возгорание случилось в доме 24. На месте происшествия работают оперативные службы. В настоящее время движение по Тверской в сторону области ограничено до одной полосы.

Информации о возможных причинах пожара и пострадавших пока не поступало.

Ранее сообщалось: в Ростовской области чуть не столкнулись два самолета.