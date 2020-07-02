В Ленинградской области произошло ДТП с маршруткой, пострадали три человека

Столкновение грузовика с маршруткой произошло в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
Авария случилась около 13.50. Известно, что водитель грузовика совершил столкновение с маршруткой, которая остановилась для высадки пассажира. В результате инцидента пострадали три пассажира: женщина, мальчик 15 лет, девочка 14 лет.
В настоящее время ведется проверка по факту произошедшего.
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