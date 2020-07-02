В Москве мужчина украл у друга-бизнесмена два грузовика фисташек, возбуждено уголовное дело

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2 июля 2020, 12:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Фисташки.Фото:pixabay.com

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в краже фисташек. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Известно: в полицию с заявлением обратился генеральный директор одной из компаний. По его словам, неизвестный со складского помещения организации в Ступинском проезде похитил 14 паллет фисташек. Ущерб составил более 1 миллиона рублей.

Позже похищенное было обнаружено в поселке Мосрентген, полиция задержала одного из подозреваемых. Им оказался 25-летний приезжий – знакомый потерпевшего.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось: в Красногорске полиция начала проверку после упавшей на маленькую девочку бутылки с балкона дома.