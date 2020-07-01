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Пожарные потушили пожар в магазине в центре Нальчика

, 22:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Пожарные потушили пожар в магазине в центре Нальчика
Пожар.Фото: pixabay.com

Пожарным удалось ликвидировать пожар в магазине в центре Нальчика. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике.

Известно, что площадь возгорания составила 1 000 кв. м. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет, причина и ущерб устанавливаются.

На месте трагедии работали 89 пожарных и 21 единица техники.

Уточняется: пожару был присвоен третий номер сложности.

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ЕЧ

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